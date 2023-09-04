Англія

Захисник Манчестер Сіті розповів про перемовини щодо трансферу.

Цьогорічного літнього трансферного вікна англійський фланговий захисник Кайл Вокер був надзвичайно близьким до того, аби стати гравцем мюнхенської Баварії.

Однак в останній момент 33-річний виконавець передумав іти зі складу "містян" та найближчим часом має підписати з ними нову угоду, про що сам футболіст розповів у останньому інтерв’ю.

"Якісь рішення можуть бути ухвалі, а потім різко все може змінитись. Сказу так — це було близько, але в футболі інколи певні речі можуть траплятись. У підсумку нічого так і не склалось.

Чи хотів би я мати цей досвід виступів за Баварію в своїй кар’єрі? Звичайно, я б хотів! Це чудовий клуб, і не можна недооцінювати те, що він зробив за останні шість-сім років.

Чому я повинен піти, якщо я збираюся отримати достатньо ігрового часу, що мене влаштує? Це все, що я хочу, — грати в футбол.

Напевно, тоді йшлось про те, який із клубів зможе дати мені більше років виступів на найвищому рівні. Рішення точно б не було ухвалено так, ніби я пішов у гірший клуб, тому що це — Баварія. Це величезний клуб, і коли я бачу що Гаррі Кейн там робить і думаю, робитиме ще більше найближчі роки, це б точно не стало для мене грою на пониження.

У глибині думок я завжди хотів грати за Манчестер Сіті, але я мав робити те, що було правильним для мене та мого майбутнього.

Справа була лише в тому, який клуб би дав мені більше років у моєму контракті, щоб грати у футбол на найвищому рівні", — заявив англійський виконавець.

Вокер у цьому сезоні провів уже шість матчів.