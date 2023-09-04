Англія

Давінсон Санчес та Тангі Ндомбеле можуть вирушити до чемпіонату Туреччини.

Галатасарай продовжує працювати над підписання одразу двох гравців лондонського Тоттенгема: центрального захисника Давінсона Санчеса та центрального півзахисника Тангі Ндомбеле.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сьогодні, 4 вересня, клуби провели між собою переговори щодо цих двох трансферів.

Відзначається, що останні розмови між представниками Галатасарая та Тоттенгема щодо Санчеса та Ндомбеле мали продуктивний характер.

Крім того, за інформацією джерела, сторони не обговорюють потенційний трансфер Джованні Ло Чельсо, оскільки сам гравець не хоче їхати до Туреччини, а також головний тренер "шпор" Анге Постекоглу розраховує на нього.