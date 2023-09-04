Англія

Імідж клубу знову страждає.

Манчестер Юнайтед ще не встиг оговтатись від вирішення проблем з майбутнім Мейсона Грінвуда, як в схожу ситуацію може потрапити ще один футболіст команди — Антоні.

Поліція Сан-Паулу підозрює Антоні у домашньому насильстві над його колишньою дівчиною Габріелою Каваллін. У документах, до яких UOL мав доступ, йдеться про погрози, залякування та фізичні напади з боку гравця.

Сама Габріела заявила: "Він говорив такі речі: або я залишаюся з ним, або всі помруть. Я, він і наш син. І я сказала: ти знаєш, що я вагітна, правда? лякаєш мене...".

Сторона футболіста в обличчі агента вже виступила з заявою щодо того, що відбувається:

"Ми мовчимо, тому що в поліцейській дільниці Сан-Паулу триває розслідування. Заслуховуються кілька людей, яких вона назвала свідками. Процес розслідування вимагає великої обережності. Потрібно з'ясувати факти якомога ретельніше. Антоні не висловлюватиметься, доки правосуддя не висловить свою думку щодо справи, яка, на нашу думку, є невигідною для Габріели. Можна помітити, що вона завжди з'являється в ЗМІ, коли знає, що вона може вплинути на Антоні", — наводить слова агента United Stand.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед планує розірвати контракт із Мейсоном Грінвудом.