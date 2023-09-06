Англія

Англійський вінгер ямайського походження незабаром залишить Евертон.

Крайній нападник Евертона Демарай Грей прийняв рішення залишити АПЛ та вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 27-річний вінгер збірної Ямайки незабаром має стати новим гравцем Аль-Іттіфака, який очолює англійський фахівець Стівен Джеррард.

Очікується, що Грей підпише з саудівською командою чотирирічний контракт, оскільки клуби близькі до остаточного узгодження умов трансферу.

Зазначимо, що майбутнє Демарая Грея у Евертоні стало під великим питанням після того, як він публічно висловив невдоволення поведінкою головного тренера "ірисок" Шона Дайча, який розкритикував своїх підопічних після нічиєї з Шеффілд Юнайтед (2:2).

Ось що написав гравець в Instagram: "Вболівальники Евертона завжди чудово ставилися до мене, але дуже складно грати за того, хто не поважає тебе як особистість".

Всього Демарай Грей провів за Евертон 75 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 12 голів та віддав 6 асистів.