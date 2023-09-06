Англія

Клуб очікуватиме на завершення розслідування.

Манчестер Юнайтед тільки вирішив проблему з майбутнім нападника Мейсона Грінвуда, як клуб шокували новини з Бразилії, де місцева поліція відкрила справу проти Антоні.

"Червоні дияволи" виступили з офіційною заявою щодо наявності обвинувачень проти свого бразильського вінгера, який підозрюється в насильстві над колишньою дівчиною.

"Манчестер Юнайтед підтверджує факт наявності звинувачень проти Антоні та зазначає, що поліція проводить розслідування.

Очікуючи отримання додаткової інформації, клуб не буде давати жодних коментарів.

Як клуб, ми серйозно ставимося до цього питання, враховуючи вплив цих звинувачень і подальших звітів на тих, хто пережив насильство", — сказано в заяві Манчестер Юнайтед на офіційному сайті.

Зазначимо, що раніше Антоні опинився у заявці Манчестер Юнайтед на матчі групового етапу Ліги чемпіонів.