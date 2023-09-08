Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко виділив найпомітніших новачків у клубах чемпіонату Англії, які відразу почали давати результат.

Літнє трансферне вікно офіційно зачинилося у всіх топових європейських чемпіонатах, і традиційно більшість гучних переходів стосувалися найуспішнішої з фінансової точки зору ліги світу — АПЛ.

Звичайно, робити якісь залізобетонні висновки та оцінювати однозначну успішність трансферів поки що зарано з урахуванням проведених кількох матчів, проте вже за підсумками перших турів можна виділити тих новачків клубів англійської Прем'єр-ліги, які дуже здорово стартували у своїх нових командах і вже зараз не викликають якихось сильних скептичних думок щодо зміни своєї клубної прописки влітку 2023 року.

У даному матеріалі ми виділимо п'ять футболістів АПЛ, які в перших чотирьох турах сезону-2023/24 перед міжнародною паузою, на нашу думку, зуміли найкраще серед інших заявити про себе в нових клубах у позитивному ключі. А чи зможуть вони продовжувати й надалі радувати нас своїми виступами — покаже лише час.

5. Ентоні Еланга (з Манчестер Юнайтед до Ноттінгем Форест)

Вік: 21

Країна: Швеція

Позиція: вінгер, нападник

Cума трансферу: 17,5 млн євро

Випускник академії Манчестер Юнайтед Ентоні Еланга завжди розцінювався як досить перспективний гравець, який має дуже виразні швидкісні дані, але при цьому не має чогось дійсно особливого у своєму ігровому арсеналі, щоб зрости до статусу екстракласового футболіста. За каденції Еріка тен Гага шведський вінгер і зовсім відійшов далеко в резерв, підтвердивши побоювання щодо того, що в новій системі нідерландського фахівця наявності швидкісних якостей Еланзі буде просто недостатньо, щоб досягти хоча б якогось успіху на Олд Траффорд.

На тлі цього зміна клубної прописки 21-річним шведом влітку цього року не викликала великого подиву. Більше того — це сталося на постійній основі, а не на правах оренди. Ноттінгем Форест із більш вертикальним і контратакуючим футболом Стіва Купера стилістично став для Еланги тим місцем, де вже за підсумками перших своїх появ у футболці нового клубу він зміг знову заявити про себе.

Зараз Еланга взяв на себе роль "джокера" і систематично виходить на заміни під втомлених суперників, але ці виходи з лави для запасних приносять "лісникам" користь та результат. Так, у першому турі проти лондонського Арсеналу шведський вінгер за десять хвилин зміг разом із Тайво Авонії повернути інтригу в заключному відрізку матчу, віддавши асист і змусивши сумніватися у впевненій перемозі явного фаворита. У матчі з кризовим Челсі Еланга вийшов на поле відразу після перерви і в результаті став автором єдиного переможного гола, створюючи собі при цьому й інші можливості для результативної дії.

Еланзі всього 21 рік, але він уже не побоявся зробити те, чого свого часу вчасно не зробив Джессі Лінгард (або зробив, але надто пізно, якщо згадувати його феноменальні півроку у Вест Гемі). Ви можете називати шведа "типовим бігунком", але такі "типові бігунки" здатні досягати успіхів у відповідній для себе команді зі стилістичної точки зору. І Ноттінгем Форест у перспективі може стати такою командою для Еланги.

4. Домінік Собослаї (з РБ Лейпциг в Ліверпуль)

Вік: 22

Країна: Угорщина

Позиція: плеймейкер, центральний півзахисник

Cума трансферу: 70 млн євро

Через систематичні травми Тіаго Алькантари однією з ключових проблем Ліверпуля зразка минулого сезону була нестача креативу, і в рамках літньої перебудови лінії півзахисту Юрген Клопп отримав футболіста для вирішення цієї проблеми в особі Домініка Собослаї, який перейшов із Лейпцигу за досить серйозну суму.

Якщо пам'ятаєте, угорський плеймейкер міг опинитися в англійській Прем'єр-лізі ще у період своїх виступів за Зальцбург — тоді Мікель Артета в рамках глобальної перебудови в Арсеналі шукав для себе креативного півзахисника. Собослаї був мало не на вершині шортлиста "канонірів", але у результаті угорець залишився в клубній системі Ред Булла, а Арсенал спочатку орендував, а потім викупив Мартіна Едегора у мадридського Реала.

У чому ж головні сильні сторони Собослаї? По-перше, це його переміщення на різних ділянках поля за рахунок свого універсалізму у пошуках вільного простору для загострюючої передачі. По-друге, дальні удари Собослаї, не побоїмося стверджувати, зараз є одними з найкращих у європейському футболі, тому суперникам потрібно десять разів подумати, перш ніж залишати Домініка без опіки у вільному просторі – можливість для небезпечного удару він готовий знайти навіть не в очевидних моментах.

У цьому вже особисто переконалася Астон Вілла, у ворота якої Собослаї забив дебютний гол за Ліверпуль у "своєму стилі", відправивши бірмінгемців в нокдаун у стартовому відрізку матчу. Але цей гол з-за меж штрафного майданчика в один дотик – лише мала частина того впливу, який здійснив угорець на гру команди Клоппа вже у перших своїх матчах. І це лише початок...

3. Деклан Райс (з Вест Гема в Арсенал)

Вік: 24

Країна: Англія

Позиція: опорник, центральний півзахисник

Cума трансферу: 116,6 млн євро

Мікель Артета визначив Деклана Райса як головну трансферну ціль своєї команди влітку цього року, щоб закріпитися в якості регулярного претендента на чемпіонський титул після стрімкого прогресу минулого сезону. І "каноніри" не просто зробили екскапітана Вест Гема найдорожчим підписанням у своїй історії та найдорожчим британським гравцем. Щоб виграти конкуренцію за підписання гравця у Манчестер Сіті, потрібно зробити набагато більше, ніж просто прийти і викласти на стіл кругленьку суму.

І Арсенал, зокрема Артета, проробили великий обсяг закадрової роботи, щоб один із найкращих опорних півзахисників світу захотів приєднатися саме до твоєї команди, маючи при цьому пропозиції від володарів требла на чолі з найкращим тренером сучасності та від багаторічної домінуючої сили німецького футболу. Перші виступи Райса у футболці Арсеналу ще раз наочно показали, чому жоден топклуб світу не відмовився б мати у своєму складі такого гравця.

Здається, Деклан Райс вміє все, що потрібно від центрального півзахисника світового класу. Це і лідерські якості, і пресинг, і відбори м'яча, і верхова боротьба, і просування м'яча в атакуючій фазі своєї команди, і розуміння специфіки комбінаційного футболу, і виконання великого обсягу чорнової роботи, і вміння опинитися в потрібному місці в потрібний час. Так, у компенсований час у принциповому матчі проти Манчестер Юнайтед англійський хавбек зумів забити важливий гол, який вивів його нову команду вперед у рахунку і в результаті допоміг здобути непрості три очки у неймовірній кінцівці. А що ще потрібно від гравця екстракласу на його позиції?

2. Джеймс Меддісон (з Лестер Сіті в Тоттенгем)

Вік: 26

Країна: Англія

Позиція: плеймейкер, центральний півзахисник

Cума трансферу: 46,3 млн євро

Якщо головною трансферною ціллю Арсеналу з самого початку був Деклан Райс, то в рамках стилістичної перебудови в Тоттенгемі під керівництвом нового головного тренера Анге Постекоглу такий статус отримав Джеймс Меддісон, перехід якого "на підвищення" з Лестер Сіті напрошувався уже не перший рік поспіль. Виліт "лисиць" до Чемпіоншипу не залишав жодних шансів на те, що головна зірка та лідер команди залишиться в клубі й на цей раз.

Відверто кажучи, літня трансферна кампанія Тоттенгема загалом виглядає дуже надихаюче. Гульєльмо Вікаріо виправдовує очікування як новий "перший номер" лондонців замість Уго Льоріса, Дестіні Удоджі одразу увірвався в старт після трансферу річної давності та оренди в Удінезе, а Крістіан Ромеро нарешті забув, що колись у природі існувала його зв'язка у центрі оборони з Еріком Даєром через підписання Міккі ван де Вена.

Але якщо виділяти саме найбільш ключове підписання, без якого такий стрімкий прогрес Тоттенгема в комбінаційній грі і перехід до кардинально нової системи не був би таким безболісним, то це, безсумнівно, Джеймс Меддісон. Два асисти та два голи у перших чотирьох матчах в АПЛ у футболці "шпор" говорять самі за себе, але більше про значимість англійського плеймейкера в системі Постекоглу каже те, що жодна атака не обходиться без його участі.

Меддісон — ключова ланка у "новому Тоттенгемі", і він має всі шанси стати для півзахисту "шпор" своїм Кевіном Де Брюйне в Манчестер Сіті, Мартіном Едегором в Арсеналі або Бруну Фернандешем в Манчестер Юнайтед.

1. Джеймс Ворд-Праус (із Саутгемптона до Вест Гема)

Вік: 28

Країна: Англія

Позиція: центральний півзахисник

Cума трансферу: 34,8 млн євро

Незважаючи на виліт Саутгемптона з АПЛ за підсумками минулого сезону, в результаті якого "святі" посіли останнє місце, практично не було сумнівів, що "король стандартів" та капітан команди Джеймс Ворд-Праус залишиться для виступів на рівні Чемпіоншипу. Новим клубом англійського хавбека став Вест Гем, і стилістично це виглядає як ідеальний союз і для "молотобійців", і для самого англійця.

Будемо відвертими: є величезні сумніви, що гравець на кшталт Ворд-Прауса був би так само успішний у комбінуючих командах, як умовні Ман Сіті або Арсенал, але контратакуючий стиль, стандартні положення і в цілому вертикальний футбол – це як рідний дім для Джеймса. Саме тому він і опинився в колективі Девіда Моєса, де з перших хвилин почав давати результат у стартовому складі.

Два асисти у дебютному матчі проти Челсі, гол у ворота Брайтона та забитий м'яч у поєдинку з Лутоном. Три проведені поєдинки у футболці Вест Гема і в кожному з них на рахунку Ворд-Прауса є результативна дія!



Дальні розрізні передачі на швидких контратаках, виконання кутових та штрафних, вміння позбавити суперника вільного простору при щільній обороні – це все те, завдяки чому Джеймс Ворд-Праус був лідером Саутгемптона протягом багатьох сезонів поспіль. Зараз таким лідером він відразу почав ставати у Вест Гемі, і все це стало можливим завдяки ідеальному вибору нового клубу зі стилістичної точки зору. Багатьом молодим футболістам на замітку.