Англія

Бразильський опорник міг поповнити склад англійського клубу.

Президент Флуміненсе Маріо Біттенкурт заявив, що Ліверпуль напряму зв'язувався з ним щодо 22-річного опорного півзахисника Андре, пише журналіст Фабріціо Романо.

Біттенкурт розповів, що відмовив директору "червоних", так як зараз Андре не продається.

"Якщо ти хочеш придбати зараз, щоб привести його у січні, ми можемо почати розмову. Або якщо Ви хочете почекати до грудня, ми можемо це зробити", – приводить слова президента Флуміненсе італійський журналіст.

Андре вже викликається до збірної Бразилії. Гравець також допоміг Флуміненсе дістатися півфіналу Копа Лібертадорес, де вони зустрінуться з Інтернасьйоналем.

Портал transfermarkt оцінює бразильця у 15 мільйонів євро.