Англія

Англійський центральний захисник знайшов новий клуб.

Захисник Аксель Туанзебе на правах вільного агента поповнив склад Іпсвіч Таун, повідомляє офіційний сайт клубу.

У липні 2023 року у гравця скінчилась дія угоди з Манчестер Юнайтед. Тепер 25-річний Туанзебе повернувся до Чемпіоншипу, де допомагатиме Іпсвічу, який після п'яти турів посідає 2 місце у турнірній таблиці.

Центральний захисник підписав контракт, розрахований до кінця цього сезону. Клуб має можливість продовжити його ще на сезон.

У другій половині сезону 2022/23 він виступав на правах оренди за Сток Сіті та провів лише 5 матчів у всіх турнірах.

Портал transfermarkt оцінює Туанзебе у 4,5 мільйони євро. Таким чином, він став другим за вартістю гравцем команди, поступившись лише орендованому у того ж Манчестер Юнайтед лівому захиснику Брендону Вільямсу (7 млн).