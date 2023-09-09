Один з новачків лондонців ризикує пропустити немалу частину сезону.
Ромео Лавія, getty images
09 вересня 2023, 00:15
Центральний півзахисник лондонського Челсі Ромео Лавія отримав травму під час сьогоднішнього тренування своєї команди. Про це повідомляє бельгійський журналіст Саша Тавольєрі.
За інформацією джерела, попередньо пошкодження 19-річного бельгійського хавбека схоже на розрив зв'язок щиколотки.
Наразі результати повного медичного обстеження Лавії невідомі, проте в Челсі побоюються, що гравець може пропустити більшу частину сезону.
Нагадаємо, що Ромео Лавія перейшов до Челсі з Саутгемптона у літнє трансферне вікно за 60 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи бонуси.