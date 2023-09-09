Англія

Один з новачків лондонців ризикує пропустити немалу частину сезону.

Центральний півзахисник лондонського Челсі Ромео Лавія отримав травму під час сьогоднішнього тренування своєї команди. Про це повідомляє бельгійський журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, попередньо пошкодження 19-річного бельгійського хавбека схоже на розрив зв'язок щиколотки.

Наразі результати повного медичного обстеження Лавії невідомі, проте в Челсі побоюються, що гравець може пропустити більшу частину сезону.

Нагадаємо, що Ромео Лавія перейшов до Челсі з Саутгемптона у літнє трансферне вікно за 60 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи бонуси.