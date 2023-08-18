Черговий трансфер "аристократів".
Ромео Лавія, Челсі
18 серпня 2023, 12:25
Опорний півзахисник Саутгемптона Ромео Лавія став гравцем Челсі, повідомляється на офіційному сайті клубу.
Футболіст підписав семирічний контракт. Фінансові умови не розголошуються.
"Я не можу дочекатися, щоб познайомитися з усіма новими товаришами по команд, щоб разом досягти великих успіхів", — сказав Лавія.
Опорний півзахисник розпочав свою кар'єру в Андерлехті у та провів у клубі вісім років, перш ніж приєднатися до Манчестер Сіті у віці 16 років, а у вересні 2021 року дебютував у основній команді. Влітку минулого року він перейшов у Саутгемптон.
Відчайдушну боротьбу за трансфер Лавії вів Ліверпуль, але програв Челсі.