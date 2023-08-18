Англія

Черговий трансфер "аристократів".

Опорний півзахисник Саутгемптона Ромео Лавія став гравцем Челсі, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Футболіст підписав семирічний контракт. Фінансові умови не розголошуються.

"Я не можу дочекатися, щоб познайомитися з усіма новими товаришами по команд, щоб разом досягти великих успіхів", — сказав Лавія.

Опорний півзахисник розпочав свою кар'єру в Андерлехті у та провів у клубі вісім років, перш ніж приєднатися до Манчестер Сіті у віці 16 років, а у вересні 2021 року дебютував у основній команді. Влітку минулого року він перейшов у Саутгемптон.

Відчайдушну боротьбу за трансфер Лавії вів Ліверпуль, але програв Челсі.