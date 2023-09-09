Досвідчений гравець знайшов собі новий клуб під завісу кар’єри.
Стівен Флетчер, twitter.com/Wrexham_AFC
09 вересня 2023, 10:28
Шотландський нападник Стівен Флетчер має за плечима вже чимало футбольного досвіду, оскільки впродовж своєї тривалої кар’єри встиг пограти як за Гіберніан та Данді Юнайтед на батьківщині, так і за англійські Бернлі, Вулвергемптон, Сандерленд, Шеффілд Венсдей, Сток Сіті та навіть французький Марсель.
Проте 36-річний виконавець на цьому не зупинився й напередодні прийняв новий виклик у своїй кар’єрі.
Досвідчений гравець продовжуватиме виступи в Рексемі Раяна Рейнольдса та Роба Макелгенні, що виступає в англійській Лізі 2.
Контракт укладено до завершення поточного сезону.
На рахунку Флетчера вже 651 матч, 165 м’ячів та 51 гольова передача на професійному рівні.