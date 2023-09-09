Англія

Досвідчений гравець знайшов собі новий клуб під завісу кар’єри.

Шотландський нападник Стівен Флетчер має за плечима вже чимало футбольного досвіду, оскільки впродовж своєї тривалої кар’єри встиг пограти як за Гіберніан та Данді Юнайтед на батьківщині, так і за англійські Бернлі, Вулвергемптон, Сандерленд, Шеффілд Венсдей, Сток Сіті та навіть французький Марсель.

Проте 36-річний виконавець на цьому не зупинився й напередодні прийняв новий виклик у своїй кар’єрі.

Досвідчений гравець продовжуватиме виступи в Рексемі Раяна Рейнольдса та Роба Макелгенні, що виступає в англійській Лізі 2.

Контракт укладено до завершення поточного сезону.

На рахунку Флетчера вже 651 матч, 165 м’ячів та 51 гольова передача на професійному рівні.