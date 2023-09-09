Англія

Норвезький плеймейкер може стати наступним гравцем, з яким "каноніри" продовжать угоду.

Атакуючий півзахисник та капітан лондонського Арсеналу Мартін Едегор незабаром може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, боси "канонірів" у наступні місяці чи навіть тижні планують продовжити обговорення з 24-річним норвежцем умови продовження контракта.

Відзначається, що Едегор може стати наступним гравцем Арсеналу після Мартінеллі, Рамсдейла, Габріела, Сака, Саліба та Нельсона, з яким буде продовжено угоду.

У минулому сезоні Мартін Едегор провів за "канонірів" 45 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 15 голів та віддав 8 асистів.