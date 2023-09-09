Англія

Влітку 2019 року "каноніри" заплатили Ліллю за івуарійського вінгера 80 мільйонів євро.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з правим вінгером Ніколя Пепе, який до підписання Деклана Райса цього літа був рекордним трансфером в історії клубу.

Відзначається, що "каноніри" домовилися з 28-річним івуарійцем про дострокове та негайне припинення контракту, який спливав через один рік.

"Усі в Арсеналі дякують Ніколя за його внесок під час роботи з нами та бажають йому успіхів у майбутньому", — сказано в заяві лондонського клубу.

Ніколя Пепе виступав за Арсенал з літа 2019 року. Всього у футболці "канонірів" він провів 112 матчів, забив 27 голів, віддав 21 асист та у 2020 році виграв із клубом Кубок Англії.

Наступною командою івуарійського вінгера стане турецький Трабзонспор.