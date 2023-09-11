Англія

19-річний футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Мексики.

Марсело Флорес перейшов до Тигресу, повідомив офіційний сайт Арсеналу.

Подробиці переходу не розкриваються, але за чутками за свого футболіста лондонський клуб отримав трохи менше одного мільйона євро.

Нагадаємо, що Флорес став гравцем Арсеналу у 2019 році, перейшовши з Іпсвіча. Минулий сезон він провів у Реалі Ов'єдо із Сегунди.

Також на рахунку Марсело три товариські матчі за збірну Мексики.