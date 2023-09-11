Англія

Правий захисник Манчестер Сіті відзначився дебютним голом за збірну саме у грі проти України.

Кайл Вокер дебютував у збірній Англії в далекому 2011 році під керівництвом легендарного Фабіо Капелло. На той момент йому виповнилося 21 рік. Лише з приходом до збірної Гарета Саутгейта у 2016 році, правий захисник Манчестер Сіті став стабільно основним гравцем Англії.

"Я двічі відмовляв його від завершення кар'єри у збірній, після Євро-2020 та після чемпіонату світу-2022", — приводить слова Саутгейта BBC.

" Вокер дуже важливий для нас. Якщо ми говоримо про гравців світового рівня на його позиції у нашій команді, то він — один з них. "

" Я думаю, Кайл не усвідомлював тоді, наскільки ми цінні для нього та наскільки він важливий для нас. Ймовірно, він не подякує мені за те, що я поділився цим ".

З моменту свого дебюту за збірну Англії на рахунку Кайла Вокера 77 матчів, 1 забитий м‘яч та 9 гольових передач.