Англія

Бельгійський нападник колись переконав співвітчизника залишитися в Андерлехті.

Ромелу Лукаку втрутився, щоб зупинити перехід Жеремі Доку у Челсі, коли той ще виступав за Андерлехт, стверджує директор академії бельгійців Жан Кідерманс, передає видання Evening Standard.

Ще будучи юнаком, 15-річний вінгер Доку зацікавив ряд клубів англійської Прем'єр-ліги, у тому числі лондонський Челсі. Андерлехт намагався переконати гравця залишитися, у чому чималу роль зіграв Лукаку, який також є вихованцем клубу.

Центральний нападник порадив співвітчизнику побути ще трохи у Бельгії. Кіндерманс розповів, що колись привів Лукаку до себе в офіс для обговорення проблеми із молодими гравцями, яких клуб не хотів би відпускати.

"Ромелу відповів: "Давай, дай мені свій телефон, я йому подзвоню". Але я не хотів цього робити, тому що телефонний дзвінок швидко забувається. Натомість, я попросив Ромелу переконати Жеремі залишитися. У мене все ще є відео на телефоні. На ньому можна почути, як Ромелу дає поради сім'ї Доку, кажучи: "Гей, побудьте трохи в "Андерлехті", ви молодці" тощо", – сказав директор академії бельгійців Sunday Mirror.

Зрештою, Доку дебютував у першій команді Андерлехта у 2018 році у віці 16 років, а через два роки опинився у Ренні, а потім, у 2023 році, підписав контракт з Манчестер Сіті.