Англія

Бельгієць перебрався в АПЛ.

Манечстер Сіті продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком команди став вінгер Ренна та збірної Бельгії Жеремі Доку.

Стверджується, що сторони підписали угоду на п'ять сезонів — до літа 2028 року. Гравець буде виступати під 11 номером.

Фінансова сторона угоди не розкривається, проте в ЗМІ писали, що "червоно-чорні" просили за футболіста 65 млн євро, які зрештою влаштували й Сіті.

Доку в минулому сезоні відіграв 35 матчів, забивши сім голів та віддавши чотири гольові передачі.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Вулвергемптон відхилив пропозицію Манчестер Сіті щодо Нунеша.