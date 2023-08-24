Бельгієць перебрався в АПЛ.
Жеремі Доку, фото Манчестер Сіті
24 серпня 2023, 20:27
Манечстер Сіті продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком команди став вінгер Ренна та збірної Бельгії Жеремі Доку.
Стверджується, що сторони підписали угоду на п'ять сезонів — до літа 2028 року. Гравець буде виступати під 11 номером.
Фінансова сторона угоди не розкривається, проте в ЗМІ писали, що "червоно-чорні" просили за футболіста 65 млн євро, які зрештою влаштували й Сіті.
Доку в минулому сезоні відіграв 35 матчів, забивши сім голів та віддавши чотири гольові передачі.
Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Вулвергемптон відхилив пропозицію Манчестер Сіті щодо Нунеша.