Англія

Ексгравець луганської Зорі невдовзі покине англійську Прем'єр-лігу.

Нігерійський нападник Еммануель Денніс близький до того, щоб залишити Ноттінгем Форест, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

25-річний гравець вирішив грати у Туреччині. Адана Демірспор та Істанбул Башакшехір подали заявки на оренду зі 100% покриттям зарплати. Незабаром центральний нападник прийме остаточне рішення.

Виходячи з поданої Романо інформації, нігерійця також хотів підписати московський цска. Проте, за словами журналіста, шансів у них не було.

У цьому сезоні гравець досі не з'являвся на полі. У попередньому він зіграв за Ноттінгем Форест 25 матчів у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 3 асистами. Портал transfermarkt оцінює його у 8 мільйонів євро.