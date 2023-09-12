Англія

"Іриски" невдовзі можуть отримати нового власника.

Американська компанія 777 Partners близька до узгодження угоди щодо придбання англійського Евертона, повідомляє Sky Sports.

Мультиклубні інвестори дискутували з мажоритарним акціонером Евертона Фархадом Моширі після того як група MSP Sports Capital розірвала з ним ексклюзивну угоду. На виконання всіх вимог Прем'єр-ліги щодо придбання клубу можуть знадобитися кілька місяців.

У лютому Моширі заявив консультативній раді вболівальників Евертона, що клуб не продається, але схоже що тепер британсько-іранський бізнесмен все ж готовий до продажу.

З 2016 року він інвестував в Евертон понад 750 мільйонів фунтів стерлінгів, але деякі вболівальники "ірисок" все одно були незадоволені його правом на власність. На Гудісон Парк, перед кількома іграми минулого сезону, були проведені протести із закликами Моширі та правління піти.

777 Partners має відношення до Севільї (7,5% акцій), Дженоа (99,99%), Васко да Гами (70%), Стандарда (100%), Герти (64,7%), а також французького Ред Стара та австралійського Мельбурн Вікторі.