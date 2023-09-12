Англія

Раніше англійський вінгер публічно спростовував слова керманича Манчестер Юнайтед щодо своєї роботи на тренуваннях, але, схоже, він відмовився від своїх слів.

У центральному матчі четвертого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед поступився лондонському Арсеналу на Емірейтс Стедіум із рахунком 1:3, тоді як у заявці команди Еріка тен Гага на це протистояння був відсутній вінгер Джейдон Санчо.

Причину відсутності 23-річного англійця у заявці нідерландський спеціаліст пояснив наступним чином: "Санчо не опинився у заявці через те, як він показує себе на тренуваннях. У Манчестер Юнайтед потрібно щодня досягати рівня. Тому його не було у цій грі".

Проте справжній резонанс у ЗМІ стався після того, як Санчо різко відреагував на слова свого тренера та виступив із відкритим листом у своїх соцмережах: "Будь ласка, не вірте всьому, що ви читаєте! Я не дозволю людям говорити речі, які абсолютно неправдиві. Цього тижня я дуже здорово провів тренування. Я вірю, що є інші причини для цього, про подробиці яких я не говоритиму. Я був цапом-відбувайлом занадто довго і це нечесно.

Все, що я хочу, це грати у футбол з посмішкою на моєму обличчі та допомагати команді. Я поважаю всі рішення, які приймає тренерський штаб. Я граю з фантастичними футболістами, я вдячний за це і знаю, що кожен тиждень — це виклик. Я продовжу боротися за цю емблему незважаючи ні на що".

Через цей пост у соцмережах від Санчо з'явилися великі питання щодо того, чи залишиться англійській вінгер у Манчестер Юнайтед.

Втім, у підсумку Джейдон Санчо видалив свою публікацію на адресу Еріка тен Гага. Вона була доступна у Twitter за цим посиланням, проте відтепер визначається як видалена.

З цього можна як мінімум зробити висновок, що, схоже, Джейдон Санчо все-таки відмовився від своїх першочергових слів.