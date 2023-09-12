Раніше англійський вінгер публічно спростовував слова керманича Манчестер Юнайтед щодо своєї роботи на тренуваннях, але, схоже, він відмовився від своїх слів.
Джейдон Санчо та Ерік тен Гаг, getty images
12 вересня 2023, 21:05
У центральному матчі четвертого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед поступився лондонському Арсеналу на Емірейтс Стедіум із рахунком 1:3, тоді як у заявці команди Еріка тен Гага на це протистояння був відсутній вінгер Джейдон Санчо.
Причину відсутності 23-річного англійця у заявці нідерландський спеціаліст пояснив наступним чином: "Санчо не опинився у заявці через те, як він показує себе на тренуваннях. У Манчестер Юнайтед потрібно щодня досягати рівня. Тому його не було у цій грі".
Проте справжній резонанс у ЗМІ стався після того, як Санчо різко відреагував на слова свого тренера та виступив із відкритим листом у своїх соцмережах: "Будь ласка, не вірте всьому, що ви читаєте! Я не дозволю людям говорити речі, які абсолютно неправдиві. Цього тижня я дуже здорово провів тренування. Я вірю, що є інші причини для цього, про подробиці яких я не говоритиму. Я був цапом-відбувайлом занадто довго і це нечесно.
Все, що я хочу, це грати у футбол з посмішкою на моєму обличчі та допомагати команді. Я поважаю всі рішення, які приймає тренерський штаб. Я граю з фантастичними футболістами, я вдячний за це і знаю, що кожен тиждень — це виклик. Я продовжу боротися за цю емблему незважаючи ні на що".
Через цей пост у соцмережах від Санчо з'явилися великі питання щодо того, чи залишиться англійській вінгер у Манчестер Юнайтед.
Втім, у підсумку Джейдон Санчо видалив свою публікацію на адресу Еріка тен Гага. Вона була доступна у Twitter за цим посиланням, проте відтепер визначається як видалена.
З цього можна як мінімум зробити висновок, що, схоже, Джейдон Санчо все-таки відмовився від своїх першочергових слів.