Англія

Форварду урвався терпець.

Напередодні в центральному матчі четвертого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед поступився лондонському Арсеналу на Емірейтс.

У заявці команди Еріка тен Гага на звітне протистояння був відсутній англійський нападник Джейдон Санчо з невідомих причин.

Як заявив сам нідерландський керманич перед грою, це було пов’язано з наступним:

"Санчо не опинився у заявці через те, як він показує себе на тренуваннях. У Манчестер Юнайтед потрібно щодня досягати рівня. Тому його не було у цій грі", — ішлось у коментарі наставника.

Проте вже після завершення протистояння до публіки звернувся з відкритим листом сам Санчо.

"Будь ласка, не вірте всьому, що ви читаєте! Я не дозволю людям говорити речі, які абсолютно неправдиві. Цього тижня я дуже здорово провів тренування. Я вірю, що є інші причини для цього, про подробиці яких я не говоритиму. Я був цапом-відбувайлом занадто довго і це нечесно.

Все, що я хочу, це грати у футбол з посмішкою на моєму обличчі та допомагати команді. Я поважаю всі рішення, які приймає тренерський штаб. Я граю з фантастичними футболістами, я вдячний за це і знаю, що кожен тиждень — це виклик.

Я продовжу боротися за цю емблему незважаючи ні на що", — ішлось у звернення англійського виконавця.

Нагадаємо, що тен Гаг також залишив власний коментар стосовно виступів команди цього вечора.