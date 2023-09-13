Англія

Форвард знайшов собі новий клуб.

Український нападник Назарій Русин свого часу з академії Львова потрапив до системи київського Динамо, після чого розпочався його непростий шлях до визнання в "біло-синьому" колективі.

Однак зрештою, після оренд до луганської Зорі, польської Легії, дніпровського Дніпра-1 та одеського Чорноморця, стало зрозуміло, що 24-річний гравець уже не зможе боротись за місце в стартовому складі столичного колективу.

Улітку минулого року відбувся його повноцінний трансфер до луганського колективу за 250 тис. євро, де під керівництвом Патріка ван Леувена Назарій став один із ключових виконавців.

Це в підсумку дозволило Зорі на початку цієї осені продати Русина до англійського Сандерленда за 2,5 млн євро.

Щоправда з оголошенням про цей трансфер "чорні коти" трохи затягнули, однак зрештою все одно представили свого нового футболіста.

Контракт підписано строком на чотири роки.

Русин за час виступів за Зорю відіграв 49 матчів, забивши 21 гол та віддавши 10 гольових передач.