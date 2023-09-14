Англія

Нова угода з англійським фулбеком розрахована до літа 2026 року.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з правим захисником Кайлом Вокером.

33-річний англієць підписав із "містянами" новий контракт, який буде розраховано до літа 2026 року.



Зазначимо, що Кайл Вокер виступає за Манчестер Сіті з літа 2017 року.

З того моменту він провів у футболці "містян" 260 матчів, у яких він забив 6 голів та віддав 18 результативних передач, вигравши Лігу чемпіонів (1), АПЛ (5), Суперкубок УЄФА (1), Кубок Англії (2), Кубок ліги (4) та Суперкубок Англії (2).