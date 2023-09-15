Англія

Керманич Манчестер Юнайтед відреагував на жарти на критику в бік гравця своєї команди.

В останні кілька сезонів центральний захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гаррі Магвайр стає об'єктом критики та жартів з боку футбольної громадськості.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг висловився про цю критику на адресу свого підопічного.

"Я багато разів казав — це неповага. Він цього не заслуговує, він чудовий гравець, показує чудові результати. Це божевілля, але якось це працює. Гаррі має забути про це", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше особисто Гаррі Магвайр висловився про критику на свою адресу.