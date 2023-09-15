Англія

Англієць розповів про чорну смугу в кар'єрі.

Англійський центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр розповів, що з ним відбувалось останнім часом.

"Я не страждаю від психологічного тиску. За останні роки я багато чого пережив, я був капітаном МЮ близько чотирьох років. У такому випадку береш на себе велику відповідальність і все, що за цим слідує – як багато поганого, так і багато хорошого.

Моя кар'єра у складі збірної Англії, як і клубна кар'єра, — мій пріоритет. Я обмірковував усе, коли не виходив у стартовому складі на поле в перших чотирьох турах АПЛ. Я хочу грати у футбол. Перші тижні були важкими, тому що ми проводили по одному матчу на тиждень, а тренер не вибирав мене. Але у нас попереду багато матчів, і я впевнений, що буду багато грати", – заявив Магуайр.

Наступний матч Манчестер Юнайтед зіграє вдома проти Брайтона.