Англія

Матч команд відбудеться сьогодні о 17:00 за київським часом.

76-річний тренер не приїхав на Вілла Парк, оскільки йому стало погано перед виїздом до стадіону. Клуб підтвердив, що його помічник Педді Маккарті візьме на себе відповідальність разом із Реєм Льюінгтоном.

"На жаль, Рой Годжсон сьогодні відчув себе погано, тож його присутність на Вілла Парк неможлива", – йдеться у заяві клубу.

Крістал Пелес після 4 зіграних турів займає 7 позицію АПЛ з 7 набраними пунктами.