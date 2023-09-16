Англія

"Сороки" набирають важливих 3 пункти.

У матчі 5 туру АПЛ Ньюкасл Едді Хау на Сент-Джеймс Парк приймав Брентфорд. "Сороки" дуже погано розпочали новий сезон у 4 зустрічах набравши лише 3 пункти. Натомість команда Томаса Франка за цей період здобула 2 перемоги та посідала 10 сходинку.

Завдяки єдиному голу Каллума Вілсона з пенальті всередині другого тайму Ньюкасл святкував омріяну звитягу. Після сьогоднішнього матчу "сороки" зрівнюються за очками з Брентфордом, Манчестер Юнайтед та Нотеінгем Форест.

Українець Єгор Ярмолюк який виступає за Брентфорд весь матч провів на лавці для запасних.

Ньюкасл – Брентфорд 1:0

Гол: Вілсон (64, з пенальті)

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Андерсон — Барнс (Альмірон, 83), Вілсон, Гордон

Брентфорд: Флеккен — Гікі (Льюїс-Поттер, 82), Коллінз, Піннок, Мі (Мопе, 72), Генрі (Рерслев, 42) — Єнсен, Норгорд (Оньєка, 72), Янельт (Шаде, 72) — Мбемо, Вісса

Попередження: Вілсон, Гордон, Гімараес – Вісса, Норгорд, Гікі, Флеккен, Коллінз.