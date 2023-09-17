Англія

Українці опинилися у стартових складах своїх команд на гру АПЛ.

У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут прийматиме Челсі на Віталіті Стедіум. Українці Ілля Забарний та Михайло Мудрик з'явилися у стартових складах своїх клубів.

Центральний захисник Забарний продовжує утримувати місце в основі "вишень".

Лівий вінгер Мудрик вперше за сезон вийде у стартовому складі Челсі.

Нагадаємо, матч Борнмут — Челсі розпочнеться менш ніж за годину, о 16:00. Раніше football.ua підготував для вболівальників анонс і прогноз цієї гри.