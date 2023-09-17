Українці опинилися у стартових складах своїх команд на гру АПЛ.
Михайло Мудрик та Ілля Забарний, Getty Images
17 вересня 2023, 15:13
У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут прийматиме Челсі на Віталіті Стедіум. Українці Ілля Забарний та Михайло Мудрик з'явилися у стартових складах своїх клубів.
Центральний захисник Забарний продовжує утримувати місце в основі "вишень".
Лівий вінгер Мудрик вперше за сезон вийде у стартовому складі Челсі.
Нагадаємо, матч Борнмут — Челсі розпочнеться менш ніж за годину, о 16:00. Раніше football.ua підготував для вболівальників анонс і прогноз цієї гри.