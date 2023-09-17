Англія

Фанати "шпор" ображали воротаря "клинків" на ґрунті расизму та погрожували його родині.

Тоттенхем вчора здобув вражаючу домашню перемогу над Шеффілд Юнайтед з рахунком 2:1 у 5 турі АПЛ. Але смак цієї перемоги був зіпсований поведінкою фанатів клубу з Півночі Лондона. Після матчу воротар гостей Веслі Фодерінгем заявив, що зазнав расистських образ. Про це повідомляє сайт talksport.com .

"Я не заперечую проти того, щоб фанати суперників називали мене як завгодно. Але будьте обережніше з расизмом та погрозами сім'ї. Думайте, перш ніж щось написати",-висловився Фодерінгем у своїй соцмережі.

Також з офіційною заявою на фоні інциденту виступив Тоттенгем.

"Нам гидко чути про расистські, образливі та загрозливі повідомлення, відправлені Весу Фодерінгему після вчорашнього матчу. Клуб рішуче виступає проти всіх форм дискримінації та повністю співпрацюватиме з Шефілд Юнайтед і відповідними органами під час розслідування.

Ми без вагань вживемо найрішучіших заходів, включаючи заборону на відвідування матчів клубу проти будь-якого так званого фаната, визнаного винним",-йдеться у заяві Тоттенгема.