Англія

Результати матчів п'ятого туру АПЛ.

В рамках 5-го туру АПЛ відбулось ще 5 матчів суботи. Нагадаємо, раніше Ліверпуль обіграв Вулвергемптон — 3:1.

Ман Сіті повернувся на вершину АПЛ, здобувши вольову перемогу над Вест Гемом — 3:1. Рахунок відкрив Ворд-Праус, "міщани" відповіли точними ударами Доку, Б. Сілви та Голанда.

Вест Гем — Манчестер Сіті 1:3

Голи: Ворд-Праус, 36 — Доку, 46, Б. Сілва, 76, Голанд, 86.

Брайтон здобув третю перемогу в чотирьох матчах і піднявся на третє місце. Жертвою команди Де Дзербі став Манчестер Юнайтед, який програв на очах власних вболівальників та опустився на 12-те місце.

МЮ - Брайтон 1:3

Голи: Межбрі, 73 - Велбек, 20, Гросс, 53, Жуан Педро, 71.

Тоттенгем видав неймовірний камбек в матчі з Шеффілдом. Команда Постелогту поступалась в рахунку до компенсованого до другого тайму часу, проте врятувались завдяки голам Рішарлісона та Кулусевські на 90+8 та 90+11 хвилинах відповідно.

Тоттенгем — Шеффілд Юнайтед 2:1

Голи: Рішарлісон, 90+8, Кулусевські, 90+11 - Хамер, 74

Вилучення: Макберні, 90+14

День камбеків продовжила Астон Вілла. В матчі з Крістал Пелас бірмінгемці поступались до 88-ї хвилини, проте голи Дурана, Дугласа Луїза та Бейлі принесли команді три пункти.

Астон Вілла — Крістал Пелас 3:1

Голи: Едуар, 48 - Дуран, 88, Дуглас Луїз, 90+8, Бейлі, 90+11.

Лутон продовжує колекціонувати поразки в АПЛ. На цей раз новачок ліги поступився Фулгему — 0:1. Єдиний гол в матчі на рахунку Карлоса Вінісіуса.

Фулгем — Лутон 1:0

Гол: Карлос Вінісіус, 65.

Також сьогодні відбудеться матч між Ньюкаслом і Брентфордом. Початок о 19:30.