Англія

Судячи з результату вчорашнього матчу Ліверпуля, німецький тренер дозволив собі пропустити пінту пінного.

У 5 турі АПЛ Вулвергемптон приймав на Молін'ю Ліверпуль (1:3). Головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп у своїй притаманній манері висловився після матчу.

"Зараз я відчуваю себе набагато краще, тому що п'ю пиво лише тоді, коли ми виграємо виїзну гру. В минулому сезоні я мало не став непитущим! Так, звісно ​​краще.

Але ми всі знаємо, що зараз все по-новому. Не можна постійно згадувати минулий сезон, яким би корисним він не був. Але ми більше не думаємо про виїзну серію, тому коли ми приїхали сюди, і коли я побачив перший тайм, я думав не так, як минулого сезону. Ми повинні працювати краще, ми маємо створити щось нове.