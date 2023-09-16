Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 16 вересня 2023 року, 14:30.
ЕНДІ РОБЕРТСОН, GETTY IMAGES
16 вересня 2023, 20:50
У 5-му турі АПЛ Вулвергемптон приймав Ліверпуль. Команда Клоппа була спантеличена швидким голом від Хвана, проте у другій половині зустрічі переломила хід подій.
Головними героями зустрічі стали Гакпо, Робертсон та Елліот, який змусив Буену забити у власні ворота.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вулвергемптон — Ліверпуль у 5 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Вулвергемптон — Ліверпуль 1:3
Голи: Хван, 7 — Гакпо, 55, Робертсон, 85, Буено (аг), 90+1
Вулвергемптон: Са — Семеду, Доусон, Кілман, Аїт-Нурі (Буену, 66) — Бельгард (Дойл, 77), Леміна (Траоре, 78), Ґомеш — Хван (Доерті, 60), Кунья (Сілва, 60), Нету
Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Куанса (Конате, 83), Матіп, Робертсон — Сосослай, Мак Аллістер (Діас, 46), Джонс — Салах (Гравенберх, 90+3), Гакпо (Нуньєс, 56), Жота (Елліотт, 56)
Попередження: Семеду, 72 — Мак Аллістер, 4, Буену (автогол), 90+2.