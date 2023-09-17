Англія

Два українці зіграють у матчі чемпіонату Англії один проти одного.

У рамках п'ятого туру АПЛ між собою зіграють Евертон та Арсенал.

У стартовому складі господарів на поле вийде Віталій Миколенко, а у гостей – Олександр Зінченко. Таким чином, партнери зі збірної України зіграють один проти одного.

Зазначимо, що цього сезону Миколенко ще жодного разу не грав у АПЛ, а у Зінченка три гри.

Матч Евертон — Арсенал розпочнеться о 18:30 за київським часом.