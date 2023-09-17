Джеймі Караггер пристально слідкує за грою принципового суперника "мерсісайдців".
Після вчорашньої поразки Манчестер Юнайтед від Брайтона (1:3) екс-захисник МЮ Гарі Невілл працюючий разом на Sky Sports з екс-захисником Ліверпуля Джеймі Каррагером звернувся у твіттері до свого колеги:
"Ти ще тут після своєї статті щодо Онана?".
Легенда "мерсісайдців" не забарилася зі своєю відповіддю:
"Я ще більше впевнений у них після цього матчу. Скажіть йому, щоб він перестав махати руками на гравців і використав їх, щоб відбити кілька ударів 😂😂",-жартома відповів
Джеймі у своїй соцмережі.
Тим часом головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг бачить позитив
у грі його команди.