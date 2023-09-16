Нідерландець дав свій коментар після матчу проти команди Де Дзербі.
Ерік тен Гаг, Getty Images
16 вересня 2023, 22:31
Ерік тен Гаг вважає, що його команда заслуговувала на більше у домашній грі проти Брайтона. Його слова на своєму сайті публікує Sky Sports.
"Ми розчаровані. Все вирішили дрібниці. Команда була дуже близька до успіху у матчі із сильним суперником. Перші 20 хвилин залишилися за нами, ми створювали моменти, але не забили. Перша ж атака суперника-гол. Після цього настав важкий для нас час. Ми билися, зуміли забити гол, але його скасували. Нам було нелегко.
Зрештою нам не пощастило, але ми боротимемося і повернемося, якщо триматимемося разом і гратимемо як команда. Сьогодні був не наш день.
З такої гри можна винести багато уроків. Я побачив позитив у нашому футболі. Команда створює багато моментів, але нам не вдається їх використати. Ми це виправимо.
Всі у Манчестері з нетерпінням чекають на повернення до Ліги чемпіонів, наше місце там".-сказав головний тренер "червоних дияволів".
До речі, старт цього сезону для "манкуніанців" є найгіршим
за всю історію АПЛ.