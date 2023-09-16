Англія

Нідерландець дав свій коментар після матчу проти команди Де Дзербі.

Ерік тен Гаг вважає, що його команда заслуговувала на більше у домашній грі проти Брайтона. Його слова на своєму сайті публікує Sky Sports.

"Ми розчаровані. Все вирішили дрібниці. Команда була дуже близька до успіху у матчі із сильним суперником. Перші 20 хвилин залишилися за нами, ми створювали моменти, але не забили. Перша ж атака суперника-гол. Після цього настав важкий для нас час. Ми билися, зуміли забити гол, але його скасували. Нам було нелегко.

Зрештою нам не пощастило, але ми боротимемося і повернемося, якщо триматимемося разом і гратимемо як команда. Сьогодні був не наш день.