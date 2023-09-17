Англія

Команда Артети набирає чергові три пункти.

У рамках 5 тура АПЛ Евертон Миколенка на Гудісон Парк приймав Арсенал Зінченка. "Іриски" підходили до цього матчу з нульом у графі перемог, займавши 18 сходинку з одним набраним пунктом. Натомість підопічні Мікеля Артети підійшли до матчу у Ліверпулі з 10 пунктами після 4 турів, ідучи на другий сходинці турнірної таблиці АПЛ за втраченими очками.

Долю матчу вирішив один єдиний забитий м'яч в середині другого тайму у виконані бельгійця Леандро Троссара. Арсенал після сьогоднішньої перемоги набирає 13 пунктів, а Евертон продовжує бовтатися на дні АПЛ.

Переможець Олександр Зінченко провів на полі 80 хвилин матчу після чого був заміниний японцем Томіясу. В той же час лівий захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв матч від дзвінка до дзвінка.

Евертон – Арсенал 0:1

Гол: Троссард 69.

Евертон: Пікфорд – Янг (Паттерсон 88), Тарковські, Брентвейт, Миколенко – Макніл (Шерміті 88), Гує, Онана, Данжума – Дукуре (Гарнер 80) – Бето (Калверт-Льюїн 66)

Арсенал: Рая – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу 80) – Едегор, Райс, Вієра (Гаверц 80) – Сака, Нкетіа (Жезус 66), Мартінеллі (Троссард 24)

Попередження: Янг 45+2 – Габріел 48.