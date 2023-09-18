Англія

Манчестер Юнайтед втратив більшість своїх флангових захисників.

Правий захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака може пропустити до двох місяців через травму підколінного сухожилля, отриману у грі проти Брайтона цими вихідними, повідомляє видання The Athletic.

Ван-Біссака з'явився на полі на 85-й хвилині матчу проти Брайтона. Виступаючи перед грою, головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг заявив, що англієць страждав від хвороби протягом тижня і тому був готовий лише для виходу на заміну.

У клубі офіційно підтвердили травму гравця. Там також зазначили, що потрібна буде додаткова оцінка, щоб визначити, скільки саме він може пропустити, проте додали, що "за першими ознаками це буде кілька тижнів".

Тепер тен Гаг має лише одного номінального правого захисника — Діогу Далота. Манчестер Юнайтед має зіграти шість матчів у трьох турнірах від сьогодні, 18 вересня до початку наступної міжнародної перерви 9 жовтня.

"Червоні дияволи" також не можуть задіяти двох лівих захисників: Люка Шоу і Тайрелла Маласію, які теж наразі травмовані. Тож зліва тен Гаг теж має лише одну опцію, у вигляді новачка Серхіо Регілона.

Нагадаємо, вже у середу, 20 вересня Манчестер Юнайтед зіграє у першому турі Ліги чемпіонів проти Баварії у Мюнхені.