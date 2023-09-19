У літнє транферне вікно нападник так і не зміг найти собі новий клуб.
Екітіке, Getty Images
19 вересня 2023, 00:22
Нападник ПСЖ Юго Екітіке зацікавив Вест Гем та Крістал Пелес. Про це повідомляє
ресурс footballinsider247.com .
За інформацією джерела, у паризькому клубі розчаровані тим, що гравець не захотів переходити до Айнтрахту з Франкфурту у рамках операції по трансферу Рандаля Коло Муані.
Зазначається, що футболіст має намір залишити Парі Сен-Жермен у січні, такий варіант влаштовує усі сторони.
У цьому сезоні французький нападник провів 8 хвилин на полі.