Англія

У літнє транферне вікно нападник так і не зміг найти собі новий клуб.

Нападник ПСЖ Юго Екітіке зацікавив Вест Гем та Крістал Пелес. Про це повідомляє ресурс footballinsider247.com .

За інформацією джерела, у паризькому клубі розчаровані тим, що гравець не захотів переходити до Айнтрахту з Франкфурту у рамках операції по трансферу Рандаля Коло Муані.

Зазначається, що футболіст має намір залишити Парі Сен-Жермен у січні, такий варіант влаштовує усі сторони.

У цьому сезоні французький нападник провів 8 хвилин на полі.