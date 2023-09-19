Англія

"Сині" очікують повернення двох футболістів.

Челсі сподівається, що Мойзес Кайседо та Ноні Мадуеке зможуть взяти участь у наступному матчі, повідомляє Daily Mail.

Обидва футболісти пропустили матч проти Борнмута у п'ятому турі АПЛ (0:0). У першого були виявлені проблеми з коліном, у другого – з м'язом.

Невключення цих гравців до складу було запобіжним заходом. Їхні пошкодження вважаються не настільки серйозними, щоб вони пропустили більше однієї гри.

Також близький до відновлення після травми Армандо Броя, який не грав із грудня минулого року.

Нагадаємо, що найближчий матч Челсі проведе проти Астон Вілли 24 вересня у рамках АПЛ.