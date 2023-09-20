Англія

Німець розповів про свої плани.

Керманич Ліверпуля Юрген Клопп розповів про проєкт, який він будує в Ліверпулі.

"Ми тут будуємо Ліверпуль 2.0. Ми бажаємо знову атакувати, а не просто озиратися назад і думати, скільки ще часу ми можемо протягнути з цією командою.

Я цілком вірний Ліверпулю. Моє серце тут, у Ліверпулі. Ви не можете просто викинути вісім років зі свого життя. Я підписав тут контракт. І наскільки я пам'ятаю, мене до цього ніхто не примушував, силоміць не саджав за стіл і я не підписував його, тримаючи ручку в зубах через зв'язані руки", — цитує Клоппа RTL.

Ліверпуль набрав 7 очок у 3 виїзних матчах цієї кампанії, тоді як у сезоні 2022/23 їм вдалося виграти лише 6 з 19 ігор на виїзді у рамках АПЛ.