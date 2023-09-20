Англія

Півзахисник зазнав травми.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола повідомив, що Бернард Сілва отримав травму.

Очікується, що футболіст пропустить найближчі матчі своєї команди.

"Я ще не розмовляв із лікарями, але, схоже, він пропустить найближчі матчі", — наводить слова Гвардіоли Evening Standard.

У майбутніх матчах "містяни" зіграють в АПЛ із Ноттінгем Форест та Вулвергемптоном, а також зустрінуться з Ньюкаслом у рамках Кубка англійської ліги.