Англія

Англійський клуб підписав нову угоду зі своїм захисником.

Астон Вілла продуктивно попрацювала в минуле літнє трансферне вікно, проте не забуває й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє офіційний сайт бірмінгемського клуба, "віллани" підписали нову угоду з центральним захисником Езрі Консою.

Контракт розраховано до літа 2028 року. 25-річний футболіст в цьому сезоні відіграв сім матчив, але не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що Конса виступає за Астон Віллу з літа 2019 року. Тоді він перейшов з Брентфорду за 13,3 мільйона євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Крістал Пелас хоче продовжити контракт з Езе.