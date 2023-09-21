Англія

Діючий контракт із футболістом розрахований до літа 2025 року.

Півзахисник Крістал Пелес Еберечі Езе може продовжити виступати у складі "склярів" у найближчому майбутньому. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво клубу АПЛ має намір продовжити контракт із 25-річним англійцем, який розрахований до літа 2025 року.

Деталі переговорів невідомі, але відомо, що вони вже почалися.

Також додамо, що минулого літа Езе потрапляв у сферу інтересів Манчестер Сіті, проте переговорів не було.

Цього сезону Езе провів шість поєдинків, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.