Діючий контракт із футболістом розрахований до літа 2025 року.
Еберечі Езе, Getty Images
21 вересня 2023, 20:23
Півзахисник Крістал Пелес Еберечі Езе може продовжити виступати у складі "склярів" у найближчому майбутньому. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво клубу АПЛ має намір продовжити контракт із 25-річним англійцем, який розрахований до літа 2025 року.
Деталі переговорів невідомі, але відомо, що вони вже почалися.
Також додамо, що минулого літа Езе потрапляв у сферу інтересів Манчестер Сіті, проте переговорів не було.
Цього сезону Езе провів шість поєдинків, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.