Англія

У конфлікті між керманичем Манчестер Юнайтед та англійським вінгером зворушень в позитивний бік наразі немає.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед вирушить у гості до Бернлі, який наразі перебуває в зоні вильоту.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг заявив, що ситуація з вінгером Джейдоном Санчо залишається незмінною — він не зіграє у наступному матчі в рамках свого дисциплінарного покарання за пост із критикою на адресу свого тренера в соцмережах та відмову вибачатися.

"Джейдона Санчо не буде в нашій команді завтра. Все залежить від нього. З іншого боку, ми готуємося до Бернлі, і вся наша увага саме до цього поєдинку.

Моя позиція в тому, що наша роздягальня, персонал, тренери, медики — тут усі єдині. Тут, у Манчестер Юнайтед, ви маєте боротися. Зливи інформації в ЗМІ? Я знаю своїх гравців, і єдине, що від них тут потрібно – перемагати. Одна гра за іншою", — сказав Ерік тен Гаг.

Як повідомляє офіційний сайт манкуніанців, окрім Санчо, досі недоступні для гри ТайрелМаласія, Люк Шоу, Аарон Ван-Біссака, Амад Діалло і Антоні все ще недоступні, тоді як молодий Коббі Мейну цього тижня повернувся до індивідуальних тренувань.

Матч Бернлі — Манчестер Юнайтед відбудеться у суботу, 23 вересня, о 22:00 за київським часом.