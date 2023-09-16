Англія

Керманич "червоних дияволів" висловився про майбутнє англійського вінгера.

Напередодні стало відомо про те, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відсторонив вінгера Джейдона Санчо від роботи з першою командою через те, що той відмовився вибачатися перед ним після своєї публічної критики після матчу четвертого туру АПЛ.

Нідерландський спеціаліст відмовився відповідати на питання щодо того, чи залишиться 23-річний англієць в його команді.

"Чи зіграє Санчо за Манчестер Юнайтед знову? Я не знаю. У нас важлива гра проти Брайтона. Попереду багато ігор у короткий проміжок часу. Ми зосереджені на цьому", — сказав Ерік тен Гаг напередодні матчу з Брайтоном.

Матч Манчестер Юнайтед — Брайтон відбудеться сьогодні, 16 вересня, о 17:00 за київським часом. Читайте анонс цього поєдинку на нашому сайті.