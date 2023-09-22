Англія

Керманич МЮ підтвердив, що він та його агенство має вплив на трансферну політику клубу.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг підтвердив інформацію, що особисто він та його агенство мають безпосередній вплив на трансферну політику "червоних дияволів".

"У цьому немає жодного конфлікту інтересів — тому що ми укладаємо хороші угоди у цьому аспекті з самого початку.

Ми знаємо, яким чином ми співпрацюємо. Що стосується рішень щодо гравців та трансферів, то це завжди 50 на 50. Обидві сторони мають право вето: клуб і я", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Раніше Ерік тен Гаг підтвердив, що Джейдон Санчо, із яким у нього стався публічний конфлікт, також не зіграє у майбутньому матчі проти Бернлі в 6-му турі АПЛ.