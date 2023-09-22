Керманич МЮ підтвердив, що він та його агенство має вплив на трансферну політику клубу.
Ерік тен Гаг та Антоні, getty images
22 вересня 2023, 17:03
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг підтвердив інформацію, що особисто він та його агенство мають безпосередній вплив на трансферну політику "червоних дияволів".
"У цьому немає жодного конфлікту інтересів — тому що ми укладаємо хороші угоди у цьому аспекті з самого початку.
Ми знаємо, яким чином ми співпрацюємо. Що стосується рішень щодо гравців та трансферів, то це завжди 50 на 50. Обидві сторони мають право вето: клуб і я", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.
Раніше Ерік тен Гаг підтвердив, що Джейдон Санчо, із яким у нього стався публічний конфлікт, також не зіграє у майбутньому матчі проти Бернлі в 6-му турі АПЛ.