Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг підтвердив інформацію, що особисто він та його агенство мають безпосередній вплив на трансферну політику "червоних дияволів".

"У цьому немає жодного конфлікту інтересів — тому що ми укладаємо хороші угоди у цьому аспекті з самого початку.

Ми знаємо, яким чином ми співпрацюємо. Що стосується рішень щодо гравців та трансферів, то це завжди 50 на 50. Обидві сторони мають право вето: клуб і я", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Раніше Ерік тен Гаг підтвердив, що Джейдон Санчо, із яким у нього стався публічний конфлікт, також не зіграє у майбутньому матчі проти Бернлі в 6-му турі АПЛ.