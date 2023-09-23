Англія

Іспанець досі залишається без клубу.

Давід Де Хеа може піти з футболу, якщо йому не запропонують стати основним воротарем у топовому клубі. Про це йдеться на сайті theguardian.com.

Колишній воротар Манчестер Юнайтед та збірної Іспанії відхилив кілька пропозицій, зокрема з Саудівської Аравії, оскільки гроші не є головним чинником у виборі клубу.

Де Хеа залишив "манкуніанців" після 12 років плідної роботи у клубі, за який він виграв Прем'єр-лігу, Кубок Англії, два Кубки Ліги та Лігу Європи. Він двічі становився найкращим воротарем Прем'єр-ліги, у тому числі минулого сезону, п'ять разів був обраний до команди року за версією PFA та претендував на нагороду "Гравець року сера Мета Басбі" за версією Манчестер Юнайтед, за яку проголосували вболівальники, рекордні три сезони поспіль.

Загалом, Давід Де Хеа відіграв за МЮ 545 матчів, пропустивши 590 голів та назбиравши 190 "clean sheets".