Англія

На Сент-Джеймс Парк задоволені грою бразильського опорника.

Ньюкасл домовився про нову угоду з півзахисником Бруно Гімараесом, розраховану до червня 2028 року, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Італійський інсайдер також заявляє, що клаусула у новому контракті 25-річного бразильця становитиме близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Бруно дуже радий продовженню, оскільки він любить клуб", — додав Романо.

Цього сезону Гімараес виходив у старті Ньюкасла у всіх 5-ти зіграних турах АПЛ і у матчі Ліги чемпіонів проти Мілана. Портал transfermarkt оцінює опорника у 70 мільйонів євро.