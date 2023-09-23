Англія

Іспанський хавбек через неспортивну поведінку був вилучений у поєдинку 6-го туру АПЛ проти Ноттінгем Форест (2:0).

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у меншості зміг втримати перемогу над Ноттінгем Форест завдяки двом голам у першому таймі (2:0).

Починаючи з 46-ї хвилини "містяни" залишилися вдесятьох після того, як ключовий опорний півзахисник команди Родрі отримав пряме вилучення за неспортивну поведінку — зірковий іспанець схопив за шию одного з лідерів "лісників" Моргана Гіббса-Вайта під час суперечки, за що й отримав червону картку.

Таким чином, за регламентом Родрі отримає дискваліфікацію на три наступні матчі у внутрішніх турнірах.

Він пропустить поєдинок проти Ньюкасл Юнайтед у 1/16 фіналу Кубка англійської ліги, матч проти Вулвергемптона у сьомому турі АПЛ та найголовніше — зустріч із лондонським Арсеналом у восьмому турі, яка відбудеться 8 жовтня.