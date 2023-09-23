Англія

Іспанський фахівець задоволений грою своїх футболістів.

У рамках шостого туру АПЛ, Манчестер Сіті обіграв Ноттінгем Форест (2:0), граючи у меншості весь другий тайм через вилучення Родрі за неспортивну поведінку. Після матчу свій коментар стосовно гри дав головний тренер "містян" Пеп Гвардіола.

"Це була виняткова гра футболістів Манчестер Сіті у першому таймі та виняткова у другому, коли ми діяли стійко, багато працювали.

Ми зіграли 51-52 хвилини у меншості, так що це було нелегко, але ми грали фантастично.

У першій половині матчу ми грали вражаюче проти такого складного суперника, який класно готовий фізично, здорово біжить. Тепер нам потрібно відновитися до наступної гри", — підсумував Гвардіола.

Після перемоги над "лісниками", команда Пепа Гвардіоли продовжує лідирувати у АПЛ зі стовідсотковим показником набраних очок.